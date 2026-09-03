‘Marie‘ se intensifica en el Pacífico; alertan por lluvias torrenciales en BCS

septiembre 3, 2026

LA PAZ.— El ciclón tropical Marie se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson en aguas del océano Pacífico, localizándose a 660 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de hasta 185 km/h y mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se prevén acumulados por lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Baja California Sur, con principal impacto en las regiones de La Paz y Los Cabos. Asimismo, el oleaje alcanzará alturas de 3.0 a 4.0 metros en costas sudcalifornianas —condición marítima que podría extenderse hasta el fin de semana—, mientras que en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán se estiman olas de 1.5 a 2.5 metros.

En sesión extraordinaria, el Consejo Estatal de Protección Civil determinó la suspensión total de actividades escolares para este jueves en el municipio de Los Cabos y en Ciudad Constitución (Comondú). La medida busca facilitar la inspección de la infraestructura en los planteles educativos y salvaguardar la integridad de estudiantes y docentes ante el riesgo de escurrimientos e inundaciones urbanas.

De forma complementaria, brigadas gubernamentales se mantienen desplegadas en los diferentes municipios y reportan albergues temporales habilitados y listos para operar de inmediato en caso de evacuaciones. En zonas proclives a anegaciones de Comondú y La Paz se establecieron restricciones a la venta de alimentos y bebidas alcohólicas en la vía pública.

Por su parte, la Secretaría de Marina y las capitanías de puerto ordenaron el cierre preventivo a la navegación menor en las terminales marítimas de:

La Paz

San José del Cabo

Cabo San Lucas

San Carlos

Hasta el momento no se registran afectaciones en muelles ni daños en navíos, mientras que los aeropuertos de la entidad continúan operando con regularidad.

Ante el panorama meteorológico, la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene en marcha el Plan DN-III-E en su fase preventiva. Personal del Ejército Mexicano realiza simulacros logísticos y revisa la disponibilidad de maquinaria pesada, vehículos de transporte y suministros de auxilio para responder con inmediatez ante cualquier contingencia derivada del paso del meteoro.