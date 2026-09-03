Presidenta del TSJ justifica actuación de jueces señalados por “Cártel Inmobiliario”

septiembre 3, 2026

Isabel Ortega./La magistrada presidenta fue cuestionada sobre los señalamientos relacionados con procedimientos inmobiliarios y la actuación de jueces en casos que han sido denunciados públicamente como parte de una presunta red de despojo de propiedades.

Hernández Hernández sostuvo que los jueces, como autoridades, deben atender las solicitudes que se presentan ante ellos y darles el trámite correspondiente, sin que esto implique necesariamente que quien solicita obtenga una resolución favorable.

“Somos autoridades de buena fe y si alguien solicita un trámite, lo debemos hacer. Si alguien viene y solicita un trámite, nosotros tenemos que atenderlo y darle el trámite correspondiente”.

Los señalamientos sobre el llamado “Cártel Inmobiliario de Xalapa” involucran, de acuerdo con denuncias públicas y casos investigados por la Fiscalía General del Estado, a abogados y particulares, además de acusaciones contra servidores públicos por presuntas irregularidades en procedimientos relacionados con propiedades.

La red ha sido señalada por presuntamente utilizar documentos falsos, procedimientos judiciales y registros irregulares para obtener propiedades de particulares. Entre los casos denunciados se encuentran despojos en distintas zonas de Xalapa y municipios cercanos.

La Fiscalía General del Estado ha judicializado investigaciones relacionadas con algunos de estos casos y ha imputado a personas señaladas por presuntos fraudes y despojos. La presidenta del TSJ, sin embargo, sostuvo que la actuación de los juzgadores debe entenderse a partir de las solicitudes que reciben y del trámite que legalmente corresponde darles.