Directora del Colver asevera que es falso su salario de 145 mil pesos 

septiembre 3, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- De acuerdo a la rectora del Colegio de Veracruz (COLVER), Erandi Isabel López Herrería, su salario es el establecido en el tabulador de sueldos y salarios y corresponde a su cargo.

Entrevista brevemente, posterior a la Guardia de Honor en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, en el marco del 216 aniversario del inicio de la lucha de Independencia, la funcionaria afirmó que los señalamientos hechos en su contra sobre un salario superior a los 100 mil pesos, son falsos.

“Es falso. Que bueno que me preguntan sobre esto, me da mucho gusto tener la oportunidad de aclararlo, es total y absolutamente falso, yo ganó de acuerdo al tabulador estatal de sueldos y salarios, de acuerdo a mi nivel como directora general del Colegio de Veracruz”.

Sin embargo, la encargada del Colver no dio a conocer a cuánto asciende su salario mensual al frente de la dependencia.

Al inicio de esta semana se dió a conocer que familiares del ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estaban en la nómina estatal,entre ellos Erandi Isabel López Herrería, quien percibía casi 145 mil pesos mensuales, entre salario y prestaciones, muy superior al de la gobernadora Rocío Nahle García.

Datos obtenidos del portal de transparencia del propio Colver señalan que la funcionaria percibe una salario mensual de 65 mil 511.28 pesos, así como una gratificación extraordinaria de 57 mil 322.61 pesos. En total cobra 108 mil 675.90 pesos al mes, a lo que habría que sumar el resto de prestaciones.

También, Pedro López Herrería se encuentra en la nómina del gobierno de Veracruz, según reconoció el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, quien dejó en claro que su parentesco no les puede quitar el derecho a un trabajo remunerado.