Nicolás Maduro pide desestimar cargos en EU por “inmunidad soberana”

septiembre 3, 2026

La defensa de Nicolás Maduro pidió desestimar el caso penal en Estados Unidos, alegando inmunidad soberana y falta de jurisdicción del tribunal estadounidense.

En ese sentido, el abogado Barry Pollack presentó dos mociones: una para cerrar toda la acusación y otra para retirar únicamente el cargo de narcoterrorismo.

El expresidente de Venezuela enfrenta cargos por conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas.

Tras su arresto el 3 de enero, permanece preso en un penal de Nueva York, donde se desarrolla el proceso por los delitos que le atribuye la Fiscalía estadounidense.

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La defensa sostiene que, al ser “jefe de Estado de facto”, tiene inmunidad soberana porque las acusaciones responden a facultades del Estado venezolano.

Barry Pollack afirmó que el tribunal carece de jurisdicción al estar protegido por inmunidad como jefe de Estado o por inmunidad derivada de su conducta oficial.

La primera moción solicita cerrar el proceso “con perjuicio”, una medida que impediría, en la práctica, presentar nuevamente la misma acusación en su contra.

Por su parte, la Fiscalía de EU tiene hasta el 2 de octubre para responder; la audiencia será el 17 de noviembre y el juicio está previsto para junio de 2027.