Camión vuelca sobre carretera Xalapa-Veracruz en Las Trancas 

agosto 19, 2026

Juan David Castilla

Un camión de carga pesada volcó durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto sobre la carretera Xalapa-Veracruz, justo en la zona de ingreso a la localidad de Las Trancas, provocando el cierre de la circulación vehicular con dirección hacia el municipio vecino de Emiliano Zapata.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando habitantes de las inmediaciones escucharon un fuerte estruendo y, al salir a verificar, observaron la unidad recostada sobre su costado lateral obstruyendo el carril de circulación.

A pesar del aparatoso percance, los cuerpos de emergencia confirmaron que no se registraron personas lesionadas, reportándose únicamente daños materiales de consideración.

La unidad siniestrada, un vehículo de carga con placas de circulación 64-FA-2S y número económico 6390, permaneció atravesada sobre la cinta asfáltica durante varias horas.

Elementos de seguridad vial y corporaciones policiales acordonaron la zona para resguardar el sitio y agilizar el desvío del tráfico hacia rutas alternas.

Durante la mañana se realizaron las maniobras correspondientes con auxilio de grúas de gran capacidad para poner sobre sus ruedas a la pesada unidad y retirarla de la carpeta asfáltica, permitiendo la reapertura paulatina del flujo vehicular en uno de los accesos más transitados de la zona metropolitana de la capital.