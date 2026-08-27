Sheinbaum respalda a Imelda Castro para Sinaloa

agosto 27, 2026

La morenista arrasaría la elección para convertirse en gobernadora de ese estado en 2027

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la designación de Imelda Castro Castro como coordinadora estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, y subrayó que el proceso interno de Morena se definió mediante una encuesta en la que la senadora con licencia obtuvo el primer lugar.

La mandataria sostuvo que la designación corresponde a una decisión de Morena, basada en los requisitos establecidos por el partido y en los resultados de la encuesta aplicada entre las personas que participaron en el proceso interno.

“Es una decisión de Morena a partir de sus requisitos de pasar la encuesta, de ser ganador de una encuesta”, explicó Sheinbaum al ser cuestionada sobre la designación.

La presidenta destacó además la trayectoria política de Castro y su permanencia durante años dentro del movimiento de transformación, así como su vínculo con Sinaloa.

“Es una mujer que tiene muchos años en el movimiento de transformación, que quiere mucho a Sinaloa”, señaló.

Más allá de destacar el resultado de la encuesta, Sheinbaum aprovechó su respuesta para establecer las características que, desde su perspectiva, deberá tener quien encabece el proyecto de transformación en Sinaloa.

La presidenta señaló que la persona que asuma esa responsabilidad debe ser “recta” y “honesta”, además de tener un vínculo genuino con la población y con el estado.

“Debe, como lo he dicho aquí, ser una persona recta, honesta, amar al pueblo, amar a su estado y tener un proyecto para el estado de Sinaloa”, enfatizó.