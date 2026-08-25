La TV pública iraní habla de una recompensa de 10 millones de dólares por matar a Barron Trump

La TV pública iraní habla de una recompensa de 10 millones de dólares por matar a Barron Trump

agosto 24, 2026

La televisión estatal iraní ha emitido un vídeo que afirma seguir los movimientos de Barron Trump, el hijo de Donald Trump de 20 años, y sostiene que se ha puesto una recompensa de 10 millones de dólares (8,5 millones de euros) por él.

Las imágenes, difundidas por medios vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní y emitidas en el ‘Canal 3’ de la televisión estatal, llevan el titular: “¿Dónde y cómo deberíamos matar a Barron Trump?”.

El vídeo asegura mostrar la ubicación de su universidad, sus vehículos de escolta y la disposición de su equipo del Servicio Secreto, y sostiene que sus movimientos han sido “totalmente vigilados”.

El vídeo también sostiene que “una chica” habría logrado sortear la protección del Servicio Secreto, se habría reunido en privado con Barron Trump y habría entregado información a los responsables del programa.

Añade que Barron Trump se comunicaría en privado mediante voz y mensajes de texto a través de Xbox, al margen de su equipo de seguridad. ‘Euronews’ no pudo verificar de forma independiente ninguna de estas afirmaciones.

Esta noticia sigue a un vídeo similar difundido en julio por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, titulado “¿Dónde y cómo es accesible Melania Trump?”, que detallaba sus movimientos en Nueva York y señalaba supuestas vulnerabilidades en su seguridad. A finales de mayo, el ‘New York Post’ informó de un supuesto complot dirigido contra Ivanka Trump.

Los medios estatales iraníes también han difundido amenazas directas contra el propio Trump. En julio, una valla publicitaria en la plaza de la Revolución Islámica de Teherán mostraba a Trump aparentemente muerto en un ataúd, con las palabras “we will kill Trump” (vamos a matar a Trump) escritas en inglés.

Otro vídeo difundido anteriormente decía trazar el recorrido de la comitiva de Trump entre los aeropuertos y sus residencias en Florida y Nueva York. El Servicio Secreto estadounidense confirmó que estaba analizando esas imágenes.

En enero de 2020, un ataque con dron de Estados Unidos mató al comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, en el aeropuerto internacional de Bagdad, una operación que Trump autorizó durante su primer mandato.

Las autoridades iraníes prometieron represalias por la muerte de Soleimani en aquel momento y han reiterado ese compromiso en numerosas ocasiones desde entonces. El segundo desencadenante, más reciente, es la muerte del ayatolá Alí Jamenei en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, que marcaron el inicio de la guerra en curso.

Algunas figuras de los medios estatales iraníes han presentado las amenazas personales contra Trump explícitamente a través del concepto jurídico islámico de ‘qisas’, o justicia retributiva, y sostienen que la muerte del líder de la República Islámica genera la obligación de matar a la persona considerada responsable.

Mohammad Javad Larijani, comentarista en la televisión estatal iraní, afirmó que el ‘qisas’ era el “derecho inalienable” de la República Islámica. Sobre los responsables de la muerte de Jamenei, señaló: “Haremos todo lo que esté en nuestra mano, y no existe ninguna barrera jurídica internacional que pueda impedirlo”.

“Si no aplicamos el ‘qisas’ a Trump, si no castigamos al asesino de nuestro líder, el actual líder y los dirigentes de la República Islámica tendrán que vivir siempre ocultos”, declaró Mohsen Ghanbarian, otro habitual de la cadena estatal.

Trump ha advertido que cualquier intento de asesinarlo provocaría una dura respuesta de Estados Unidos. El 20 de enero afirmó que, en caso de un atentado contra su vida, “todo el país de Irán explotará”, y que había dado órdenes para que Estados Unidos “borre a la República Islámica de la faz de la Tierra” si se materializan las amenazas.