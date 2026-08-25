Niurka Marcos entra a La Granja VIP como una de sus participantes confirmadas

agosto 24, 2026

La segunda temporada de La Granja VIP suma una nueva figura a su elenco. Niurka Marcos fue confirmada como la novena participante del reality de TV Azteca, cuya nueva edición se estrenará el próximo 6 de septiembre a las 20:00 horas.

La incorporación de la también conocida como “La Mujer Escándalo” se dio a conocer durante la final de Survivor. Con su llegada, el programa agrega a una personalidad ampliamente reconocida dentro del entretenimiento mexicano, marcada por su paso por la televisión, los reality shows y distintos proyectos dentro de la farándula.

Niurka Marcos llega al reality como novena participante confirmada

Durante su participación en La Granja VIP Segunda Temporada, Niurka Marcos deberá adaptarse a las tareas propias del campo y a las distintas dinámicas planteadas por la producción. La convivencia también tendrá un papel central, ya que compartirá el espacio con otros 19 famosos a lo largo de la competencia.

Su perfil podría convertirse en uno de los puntos de atención de esta edición debido a su trayectoria televisiva y a la forma directa con la que se ha caracterizado públicamente. A lo largo de los años, ha participado en distintos formatos de entretenimiento y reality shows, además de protagonizar momentos que han tenido amplia repercusión mediática.

La confirmación de Niurka se suma a una lista de participantes que continuará creciendo antes del estreno. De acuerdo con la información presentada, todavía quedan 11 nombres por revelar en las próximas semanas.

Carrera de Niurka comenzó en México durante los noventa

La trayectoria de Niurka Marcos en México comenzó durante la década de los noventa, cuando llegó desde Cuba a Yucatán. En esa etapa inició trabajando como bailarina en un club, actividad con la que comenzó a ganar reconocimiento por su presencia sobre el escenario.

Posteriormente, amplió su carrera con participaciones en distintas telenovelas y producciones televisivas. Su carácter frontal, sentido del humor y constante presencia en programas de espectáculos contribuyeron a consolidar su imagen pública y el sobrenombre de “La Mujer Escándalo”.

A ello se sumaron sus apariciones en diversos reality shows y programas de televisión con formatos distintos. Ahora, su incorporación a La Granja VIP la coloca nuevamente dentro de una competencia televisiva, esta vez en un entorno rural y con actividades relacionadas con la vida en el campo.

La Granja VIP confirma nueve participantes antes del estreno

Hasta el momento, la producción de La Granja VIP Segunda Temporada ha anunciado a nueve celebridades que formarán parte del programa. Además de Niurka Marcos, la lista de confirmados está integrada por:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

El estreno está programado para el domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas por TV Azteca. Antes de esa fecha, la producción continuará revelando a las celebridades restantes que completarán el grupo de 20 participantes de esta segunda temporada.