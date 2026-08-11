Nahle pide revisar cobro de cuotas escolares; sobre queja contra diputada, exige pruebas

agosto 11, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García dijo que se están atendiendo las queja relacionadas con el presunto cobro de cuotas escolares en telesecundarias y otras escuelas de nivel básico, luego de que se le informara que en algunos planteles se estarían solicitando aportaciones de hasta 650 pesos para la inscripción.

Durante entrevista, la mandataria señaló que recibió una queja sobre este tipo de cobros y solicitó a la subsecretaria de Educación, Maritza Ramírez Aguilar, revisar el caso y establecer comunicación con las autoridades federales, debido a que se trataría de planteles pertenecientes al sistema federal.

“Ni la presidenta ni yo autorizamos el pago de cuotas”, afirmó Nahle García, al recordar que la educación pública debe ser gratuita.

Explicó que, mientras algunas preparatorias federales han colocado avisos en los que establecen claramente que no existe cuota de inscripción ni de ningún tipo, en algunas telesecundarias se ha reportado una situación distinta.

“Creo que son telesecundarias, es un sistema federal. Le dije: ‘ayúdame a revisar ahí con el enlace federal’, porque ni la presidenta ni yo autorizamos el pago de cuotas”, señaló.

La gobernadora reconoció que se trata de una segunda queja que llega a su conocimiento y pidió revisar directamente con las autoridades educativas federales si las aportaciones solicitadas están permitidas.

“Sí, me lo señalaron. Es la segunda queja y sí, mandé a revisar”, indicó.

Nahle pide pruebas por queja contra Dorheny Cayetano

En otro tema, la gobernadora fue cuestionada sobre una queja difundida contra la diputada local de Morena, Dorheny Cayetano García, a quien presuntamente se señala de pedir a trabajadores parte de su salario para actividades partidistas.

Nahle García dijo desconocer si los señalamientos son ciertos y pidió que cualquier acusación sea acompañada de pruebas y presentada ante las instancias correspondientes.

“Primero, yo no sé si sea así, eso cierto. Cuando alguien sale y dice, o sea, denuncia, primero denuncia y muestra pruebas, porque si no se queda en el golpeteo”, sostuvo.

Sin embargo, dejó claro que, desde su punto de vista, ningún servidor público o representante político debe exigir a un trabajador entregar una parte de su salario, independientemente del partido al que pertenezca.

“No debe de ser eso ni de Morena ni de ninguno”, afirmó.

La gobernadora incluso llamó a quienes consideren que están siendo afectados a presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

“Los invito a que pongan una denuncia. Igual que presenten en la Fiscalía de Corrupción”, expresó.

Nahle García consideró que demostrar una situación de este tipo debería ser sencillo si existen elementos para acreditar la acusación.

“A mí me pagan tanto. Esta persona me pidió que yo le diera tanto. Aquí está la grabación, aquí está el mensaje. Compruebas”, ejemplificó.

Insistió en que este tipo de prácticas no deben ocurrir “ni en Morena ni en ningún lado”, pero pidió actuar con seriedad para evitar que acusaciones sin pruebas se conviertan únicamente en un asunto de confrontación política.

“No debe de pasar ni en Morena ni en ningún lado, desde mi particular punto de vista no debe de pasar, pero hay que ser serios”, dijo.