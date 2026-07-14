Se atienden a todos los sindicatos magisteriales, asegura Claudia Tello

julio 14, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Claudia Tello Espinosa aseveró que establecieron mesas de diálogo con las dirigencias sindicales magisteriales para poder atender las demandas laborales que tienen.

Tras la manifestación de integrantes de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se llevó a cabo el lunes por la mañana en oficinas centrales de la dependencia, así como en varios municipios veracruzanos, dijo que se atienden a 59 organizaciones sindicales.

“Todos los sindicatos de los 59 que hay en el estado de Veracruz, todos han sido escuchados, todos han sido atendidos, tenemos mesas, aquellas situaciones que no podemos nosotros resolver es porque ya dependen de niveles superiores”.

Sin embargo, refirió que la Secretaría a su cargo está haciendo lo posible para dar solución a las demandas laborales de los maestros y maestras de Veracruz, independientemente de las siglas sindicales que sean.

Hay que recordar que el lunes por la mañana integrantes de la Sección 32, a cargo de Daniel Covarrubias se manifestaron en las oficinas de la SEV, así como en varios puntos de la entidad para exigir la asignación de plazas para hacer frente al rezago de maestros y maestras frente a grupo.