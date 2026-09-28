En Veracruz, se sustituirán 4 hospitales, se ampliarán 2 y de intervendrá el de Alta Especialidad del Puerto

En Veracruz, se sustituirán 4 hospitales, se ampliarán 2 y de intervendrá el de Alta Especialidad del Puerto

septiembre 27, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Luego de que las autoridades del IMSS-Bienestar anunciaran la sustitución en Veracruz de 4 hospitales, el fortalecimiento del de Alta Especialidad del Puerto, la gobernadora Rocío Nahle García refirió que a ello se suma la ampliación de dos más, el de Huayacocotla y Tempoal.

En entrevista, la mandataria de Veracruz refirió que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio la buena noticia de la sustitución de los hospitales de Pánuco, Misantla, Tuxpan y Tlapacoyan.

Además, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch dijo que se intervendría el Hospital de Alta Especialidad del Puerto de Veracruz, como parte de una inversión de 4 mil millones de pesos que se destinará a la infraestructura hospitalaria en la entidad.

“Veracruz es el estado que tiene los hospitales, la infraestructura de la más antigua del país. Ese también es otra parte del esfuerzo. Cuando venimos aquí verificamos cómo está la infraestructura, ya sea que el gobierno del estado intervenga en casi todos con pequeños detalles, si hace falta los ayuntamientos entran. Esto es entre todos”.

Al momento, la gobernadora Rocío Nahle García ha supervisado los hospitales ubicados en la zona norte, centro y sur de la entidad.