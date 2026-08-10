Nahle releva a Crisanto Grajales del IVD; Gerardo Balandrano asume la dirección

agosto 10, 2026

La gobernadora Rocío Nahle García relevó a Crisanto Grajales Valencia como director general del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) y designó en su lugar a Gerardo Balandrano Casas. El cambio se concretó este lunes y representa un nuevo movimiento en la conducción del organismo deportivo estatal, que durante la actual administración ha tenido ya tres titulares.

Balandrano Casas cuenta con experiencia en el ámbito deportivo y asumirá la responsabilidad de conducir el IVD, así como de dar seguimiento a los programas y apoyos dirigidos a los deportistas veracruzanos. Grajales, exatleta olímpico y una de las figuras deportivas más reconocidas del estado, permaneció al frente del Instituto durante varios meses.

El relevo ocurre después de que durante la gestión de Grajales surgieran algunas inconformidades de atletas y entrenadores relacionadas principalmente con la operación del Instituto y la entrega de apoyos deportivos. Sin embargo, el cambio forma parte de una nueva decisión de la administración estatal para encabezar el organismo, que anteriormente estuvo dirigido por Óscar Arturo Juanz Roussell y ahora quedará bajo la conducción de Balandrano.