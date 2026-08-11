Clausuran Universidad Americana de Puebla en Xalapa por operar sin REVOE; padres exigen reembolso

agosto 11, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La Secretaría de Educación Pública (SEP) colocó sellos de clausura en las instalaciones de la Universidad Americana de Puebla (UAMP) en la capital veracruzana tras constatar que la institución operaba en la ilegalidad, al carecer del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) para las carreras que ofertaba.

Ante la medida administrativa, padres de familia exigieron la devolución inmediata de los pagos efectuados por concepto de inscripciones y cuotas escolares.

De acuerdo con las familias afectadas, la intervención del personal federal se realizó el pasado miércoles 5 de agosto en el inmueble ubicado en la calle Pico de Orizaba número 10, de la colonia SIPEH Ánimas.

Pese a la suspensión formal de actividades, los tutores señalaron que los directivos taparon los sellos con lonas e invitaron a los jóvenes aspirantes a una ceremonia de bienvenida programada para el sábado 8 de agosto en un salón de eventos del vecino municipio de Emiliano Zapata.

Los tutores manifestaron su preocupación al acudir a completar la documentación académica y percatarse de la inhabilitación del recinto, donde se ofrecían las licenciaturas en Derecho, Criminología y Criminalística, Negocios Internacionales y áreas administrativas.

Explicaron que, al solicitar la restitución de los montos aportados para el ciclo escolar 2026–2027, las autoridades del plantel se negaron a efectuar el desembolso argumentando que la situación no representaba irregularidades.

Ante la falta de garantías sobre la validez legal de las carreras y la negativa de la universidad para reintegrar los recursos, las madres y padres de familia advirtieron que emprenderán acciones de protesta y movilizaciones en la plaza Regina Martínez para exigir la intervención de los organismos de protección al consumidor y de las autoridades educativas.