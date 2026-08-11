Empeora desabasto de agua en Xalapa

agosto 11, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La escasez de agua potable en la capital del estado se ha agudizado durante las últimas semanas, lo que ha provocado manifestaciones para exigir a las autoridades que garanticen este servicio básico.

La noche del lunes 10 de agosto, habitantes de las colonias José Cardel y El Mirador bloquearan la calle Pípila en protesta por sumar más de diez días sin suministro directo en sus viviendas.

La manifestación inició durante la noche, cuando decenas de inconformes cerraron la vialidad con pancartas y botes vacíos, exigiendo una respuesta inmediata por parte de las autoridades municipales y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS).

Los colonos señalaron que, aunque el calendario de tandeos estipula periodos programados de corte y abastecimiento, en la práctica la red no envía presión suficiente o el flujo se interrumpe por completo durante semanas.

Representantes del organismo operador atribuyeron esta falla puntual a un problema operativo en las válvulas de distribución de la zona, comprometiéndose a restablecer el flujo gradualmente.

Sin embargo, vecinos denunciaron que la falta del líquido no es un hecho aislado ni exclusivo de este sector, pues la irregularidad se extiende a colonias del área centro, alta y periferia de Xalapa.

El desabasto en la capital veracruzana responde a un déficit estructural que se ha agudizado en los últimos años, según revelan organizaciones ambientalistas.

Informes técnicos de la CMAS señalan que la demanda de la población ha rebasado la capacidad de las principales fuentes de captación, entre ellas la cuenca del río Huitzilapan y el afluente Pixquiac.

A este panorama se suma que la ciudad registra más de 20 fugas diarias en su infraestructura de distribución, provocando la merma de cerca del 25 por ciento del agua disponible.