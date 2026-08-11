Alegres del Barranco acusan censura de narcocorridos en CDMX

agosto 10, 2026

Durante su presentación en Ciudad de México, Los Alegres del Barranco explicaron al público por qué varios de los corridos que tenían contemplados no fueron interpretados. El concierto se realizó el viernes 7 de agosto y, de acuerdo con el vocalista José Pavel Moreno, algunas canciones fueron marcadas previamente para quedar fuera del repertorio.

Moreno aseguró que personas del gobierno acudieron antes del espectáculo y les señalaron cuáles temas no podían incluir. Ante los asistentes, el cantante mostró parte de la lista preparada para la noche y explicó que las restricciones no dependían de la agrupación, sino de las indicaciones que habían recibido.

El vocalista también manifestó su inconformidad por no poder interpretar canciones que forman parte del repertorio del grupo desde hace años. Aunque señaló que decidieron respetar las disposiciones para evitar que la agrupación vuelva a enfrentar problemas, luego de las situaciones legales que surgieron por una presentación anterior.

La controversia alrededor de Los Alegres del Barranco comenzó en marzo de 2025, cuando durante un concierto en Zapopan, Jalisco, interpretaron el corrido El Dueño del Palenque mientras en las pantallas aparecían imágenes relacionadas con Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, situación que provocó una investigación por presunta apología del delito.

A raíz de aquel episodio, el Gobierno de Zapopan presentó una denuncia y la Fiscalía de Jalisco continuó con las investigaciones. Posteriormente, en mayo de 2025, integrantes de la agrupación y personas relacionadas con su representación fueron vinculados a proceso. Además, Estados Unidos revocó las visas de trabajo y turismo de los músicos.