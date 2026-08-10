Terremoto de magnitud 7.4 sacude a Colombia; deja al menos 20 muertos

agosto 10, 2026

Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, generando alarma en varias regiones del país. El movimiento se registró a las 7:34 horas y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad cercana a los 96 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El sismo se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá, Pereira, Manizales y Cali.

El movimiento telúrico provocó daños estructurales y el colapso parcial o total de varias edificaciones. Entre las zonas más afectadas se encuentran Pereira, Manizales, Cali y Quibdó, donde organismos de emergencia realizan labores de evaluación y rescate.

En Manizales, la Catedral Basílica sufrió graves daños, mientras que en Pereira se reportaron edificios afectados y personas atrapadas entre los escombros.

Las autoridades han confirmado al menos 20 víctimas mortales y personas heridas, aunque el balance continúa en actualización debido a que los equipos de emergencia siguen inspeccionando las zonas afectadas.

En Pereira se reportaron inicialmente 18 fallecidos, mientras que Manizales registró dos víctimas, según los reportes disponibles durante la tarde. También se informaron afectaciones en varios aeropuertos y en infraestructura urbana, lo que llevó a la suspensión temporal de algunas operaciones mientras se verifican las condiciones de seguridad.

Tras el terremoto, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y atención de desastres y pidieron a la población mantener la calma y consultar únicamente información de fuentes oficiales.

El SGC continúa monitoreando la actividad sísmica, mientras las autoridades locales coordinan las labores de rescate, evaluación de daños y asistencia a las comunidades afectadas.