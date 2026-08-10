Detectan venta de “huevos piratas” en Durango

agosto 10, 2026

Autoridades sanitarias detectaron la venta de “huevos piratas” y posibles casos de fraude comercial relacionados con la marca Huevo San Juan en el estado de Durango.

Los productos falsificados cuentan con sellos sanitarios y códigos de trazabilidad clonados, lo que dificulta conocer su verdadero origen y puede representar un riesgo para la salud pública.

Ante esta situación, la Coprised realizó operativos de inspección en Gómez Palacio y otros municipios de la Región Laguna. Durante una revisión en el Mercado de Abastos fueron aseguradas cuatro cajas con 360 piezas de huevo, debido a que los comerciantes no pudieron presentar facturas ni documentos que comprobaran la procedencia y trazabilidad de la mercancía.

Los verificadores explicaron que existen diferencias entre el sellado original y el apócrifo. El sello auténtico presenta letras finas y definidas en tinta azul, mientras que las imitaciones pueden mostrar cambios en el grosor, mala calidad de impresión y distorsiones en la tipografía.

Además, la empresa advirtió sobre un fraude digital, ya que algunos sitios de internet utilizan ilegalmente su nombre e imagen para ofrecer productos.

Las autoridades recomendaron a los consumidores comprar huevos únicamente en establecimientos formales y revisar cuidadosamente el estado del cascarón. También aconsejaron evitar productos con manchas, moho, sangre, rajaduras o mal olor.

Huevo San Juan señaló que no realiza ventas directamente por internet o redes sociales y pidió a los consumidores verificar la información mediante sus canales oficiales.