Sheinbaum entrega 48 hogares del Programa Vivienda para el Bienestar en Vista Hermosa, Michoacán

julio 22, 2026

• Anuncia la construcción de 304 viviendas más en el municipio

Carlos Guzmán | Enviado, Toluca, Estado de México.- Como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta, junto con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, realizaron la entrega oficial de 48 viviendas a familias beneficiarias del municipio de Vista Hermosa, acción que forma parte del proyecto que contempla la construcción de 304 hogares en esta demarcación para garantizar el acceso a una vivienda digna.

En enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum a su #MañaneraDelPueblo, efectuada este miércoles en Toluca, Estado de México, se informó tambien que esto es parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el cual la entidad contempla la construcción de 83 mil 200 viviendas, un proyecto que avanza mediante la coordinación de los distintos órdenes de gobierno tras la firma de convenios con 19 municipios. Con la reciente evento en Vista Hermosa, la estrategia alcanza cuatro entregas de casas en el estado: una a cargo de la Conavi en Yurécuaro, dos mediante el Infonavit en Morelia y esta última.

La titular de la Sedum destacó que las casas edificadas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) están diseñadas para brindar espacios seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo familiar. Con una superficie de 60 metros cuadrados, cada vivienda cuenta con dos o tres recámaras, baño completo, sala-comedor, cocina y patio de servicio.

El esquema de financiamiento del programa permite adquirir una vivienda con un valor aproximado de entre 600 mil y 650 mil pesos mediante pagos accesibles. Además, las personas beneficiarias podrán acceder a un subsidio, cuyo monto será determinado de acuerdo con su condición socioeconómica y familiar.

“El Programa de Vivienda para el Bienestar prioriza a sectores de la población que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, entre ellos madres jefas de familia, personas adultas mayores, jóvenes, personas indígenas, así como personas con discapacidad”, reiteró la secretaria.