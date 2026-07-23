Sheinbaum desmiente supuestas condiciones de EU para revisar el TMEC

julio 23, 2026

México está cumpliendo con cooperación en agua y seguridad, reitera

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien condicionó la renovación o revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a una mayor cooperación mexicana en temas como la seguridad fronteriza y el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, al asegurar que México sí está cumpliendo con sus compromisos hídricos y que existe un acuerdo con el gobierno estadounidense sobre ese tema.

En su conferencia matutina, la mandataria explicó que la reunión que sostendrá con Greer en Palacio Nacional forma parte de un proceso de negociación que lleva varios meses y no representa un encuentro aislado.

“Ha habido mucho trabajo. No es una reunión aislada, es parte de una serie de reuniones que ha tenido la Secretaría de Economía y el equipo que nombramos para apoyar la negociación. Es una evaluación de hasta dónde vamos, qué es lo que proponen ellos y conocer de manera directa cómo se está planteando esta revisión”, afirmó.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que, durante una comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado estadounidense, Greer respondiera a cuestionamientos del senador republicano John Cornyn sobre el presunto incumplimiento de México en la entrega de agua del Río Bravo conforme al Tratado de 1944.

El funcionario estadounidense sostuvo que para el presidente Donald Trump resultaría difícil avanzar en la renovación o revisión del T-MEC si México no coopera en todos los temas de la relación bilateral, incluyendo el agua y la seguridad fronteriza.

Frente a ello, Sheinbaum desmintió que exista un incumplimiento.

“Ayer a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, le plantearon en el Senado que no estamos cumpliendo con la cuota del agua y eso es falso. Estamos cumpliendo perfectamente y hay total acuerdo con Estados Unidos”, sostuvo.

Añadió que las perspectivas de lluvia para este año permitirán incluso fortalecer el cumplimiento de los compromisos establecidos en el tratado binacional.

“Este año, que esperamos que llueva más, todavía se va a cumplir. No hay ningún problema en este momento con el tema del agua”, enfatizó.

La presidenta también marcó distancia respecto a la intención de mezclar distintos asuntos de la agenda bilateral con la revisión del acuerdo comercial.

Explicó que durante el encuentro con Greer el diálogo estará enfocado exclusivamente en los temas económicos, mientras que la seguridad, la migración y otros asuntos continúan tratándose en mecanismos independientes entre ambos gobiernos.

“No se trata de contestar a cada uno de los temas que plantea él. Lo que vamos a ver es el tema comercial; el tema de seguridad y otros asuntos los vemos a través de las otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos”, puntualizó.

Sobre la incertidumbre respecto a la postura que finalmente asumirá Washington en la revisión del T-MEC y en la política arancelaria impulsada por la administración Trump, Sheinbaum reconoció que México desconoce las decisiones que adoptará el gobierno estadounidense, aunque aseguró que su administración trabaja para proteger los intereses nacionales.

“Nosotros no sabemos exactamente lo que va a hacer Estados Unidos. Lo que hacemos es nuestro mejor trabajo para encontrar las mejores condiciones para nuestro país”, señaló.

Recordó que Estados Unidos decidió imponer aranceles de manera unilateral a diversos países y que aún falta conocer el tratamiento que recibirá México en la nueva ronda de medidas comerciales.

“Hemos hecho todo lo humanamente posible para que México tenga las mejores condiciones posibles, siempre defendiendo los intereses del país”, afirmó.

Finalmente, Sheinbaum consideró que las declaraciones de Greer respondieron al contexto político de su comparecencia en el Senado estadounidense y no necesariamente reflejan la posición que se discute en la mesa de negociación bilateral.

“Yo creo que más bien estaba contestando en relación con lo que le preguntaron en el Senado, porque esos temas forman parte de otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos”, concluyó.