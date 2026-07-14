Sheinbaum celebra nueva reducción histórica en delitos

julio 14, 2026

Homicidios son, incluso, menores a 2015

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, a 21 meses del inicio de su administración, el promedio diario de homicidios dolosos en México se redujo 48 por ciento, al pasar de 86.9 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026, el registro más bajo para un mes de junio desde que existe la serie estadística, en 2015.

Durante la conferencia matutina, la mandataria destacó que la disminución representa mucho más que una cifra estadística, pues equivale a vidas preservadas gracias a la estrategia de seguridad implementada por su gobierno.

“Entre septiembre de 2024 y junio de 2026 la reducción en homicidios dolosos es de 48 por ciento. Eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024; prácticamente la mitad. Más allá del número, representa vidas salvadas”, afirmó.

El informe fue presentado por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, quien precisó que las cifras corresponden a información consolidada al 30 de junio de 2026, con datos proporcionados por las 32 fiscalías estatales.

La funcionaria explicó que junio cerró con un promedio de 45.4 homicidios diarios, convirtiéndose en el mes con la menor incidencia desde el inicio del actual gobierno y en el junio con menos asesinatos de los últimos 12 años.

Además, el promedio diario de homicidios durante el primer semestre de 2026 fue de 49.7 casos, el nivel más bajo para un periodo enero-junio desde 2016.

No obstante la tendencia nacional a la baja, ocho entidades concentraron 54 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país durante el primer semestre del año.

Guanajuato encabezó la lista con 8.8 por ciento del total nacional, seguido por Baja California (8.1%), Chihuahua (7.8%), Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz.

Figueroa destacó que 29 de las 32 entidades federativas registraron una disminución en homicidios dolosos al comparar el primer semestre de 2026 con el mismo periodo de 2025.

Entre los estados con mayores reducciones sobresalen San Luis Potosí, Zacatecas, Quintana Roo, Nayarit, Guanajuato y Nuevo León.

En los casos presentados por el SESNSP, el Estado de México redujo 58 por ciento sus homicidios diarios desde septiembre de 2024; Guanajuato, considerado durante años el estado más violento del país, registró una disminución de 68 por ciento respecto a su pico de febrero de 2025, resultado que el gobierno atribuyó a la captura de los principales generadores de violencia y a la coordinación entre autoridades federales y estatales.

También destacaron reducciones de 59 por ciento en Guerrero, 63 por ciento en Sonora y 85 por ciento en Quintana Roo.

El informe señala además una disminución sostenida en los delitos de alto impacto, cuyo promedio diario cayó 32 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026.

Si la comparación se realiza con 2018, la reducción alcanza 54 por ciento, al pasar de 969.4 a 452.7 delitos diarios.

Entre los ilícitos con mayores descensos destacan el robo a transportista con violencia, con una baja de 65 por ciento desde 2018; el robo a vehículo con violencia, con una reducción de 58 por ciento; el robo a negocio con violencia, también con una disminución de 58 por ciento, y el robo a transeúnte con violencia, que cayó 54 por ciento.

Al comparar el primer semestre de 2026 con el mismo periodo del año anterior, el SESNSP reportó disminuciones en prácticamente todos los delitos de alto impacto, entre ellos secuestro (-26.6%), robo de vehículo con violencia (-23%), robo a negocio con violencia (-13.7%), feminicidio (-10.7%), lesiones dolosas por arma de fuego (-9.1%) y extorsión (-6.1%), indicadores que el gobierno presentó como evidencia de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.