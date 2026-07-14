Renuncia Ulises Lara como vocero de la FGR

julio 14, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Etse martes, Ulises Lara López presentó su renuncia como titular de la Coordinación General de Investigación Territorial y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que desempeñó durante los últimos siete meses.

La renuncia, se indicó, es por motivos personales que no se ha revelado.

Lara llegó a la institución federal tras concluir su gestión al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde ocupó el cargo de fiscal encargado de despacho luego de la salida de Ernestina Godoy.

Su paso por la vocería de la FGR estuvo marcado por la difusión de información sobre investigaciones y casos de alto impacto, además de representar a la institución en distintos mensajes públicos.