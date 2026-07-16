Dan pena máxima de 70 años a Marlon Botas por feminicidio de Monse

julio 16, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- Marlon Botas, feminicida de Monserrat Bendimes, quien era su novia, recibió este jueves la pena de 70 años de prisión tras ser encontrado culpable de los hechos ocurridos en 2021 que terminaron con la vida de la joven maestra.

Colectivos feministas habían solicitado que se otorgara la máxima sanción contra el joven de 25 años, quién después de provocarle lesiones que terminaron con su vida en un hospital de Boca del Río, huyó de la justicia y permaneció prófugo hasta que se entregó en 2022.

La pena dictada contará desde junio de 2022 cuando Botas acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para entregarse y buscar la libertad de sus padres quienes fueron detenidos por presuntamente prestarle ayuda para que huyera.

Por ello, Marlon Botas tendrá que permanecer en prisión hasta el año 2092 por el feminicidio de su novia Monserrat, quien murió a causa de los golpes que éste le propinó para después abandonarla en un hospital.