Gobernadora de Baja California enfrenta nueva polémica: Macalpin

julio 16, 2026

Redacción/Xalapa. En entrevista para En Contacto, el periodista Gustavo Macalpin afirmó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, atraviesa una nueva polémica tras la difusión de audios atribuidos a ella.

Consideró poco creíble que la filtración provenga del exgobernador Jaime Bonilla, al recordar el enfrentamiento político que ambos mantienen desde hace años. Asimismo, señaló que las controversias que han rodeado a la mandataria han debilitado su administración y aseguró que será la ciudadanía quien evalúe esta situación en las próximas elecciones.

Las declaraciones corresponden a opiniones expresadas por el entrevistado.