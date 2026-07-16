«Nostalgia Cineclub»: se expande proyecto que lleva Cine de Oro a adultos mayores

julio 16, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El proyecto “Nostalgia Cineclub» se expandió a los estados de Veracruz y Puebla, con el objetivo de garantizar el derecho a la cultura, la recreación y el sano esparcimiento de las personas de la tercera edad.

Se trata de un proyecto itinerante que busca tender puentes generacionales a través de la magia del Cine de Oro mexicano.

La iniciativa, impulsada por la Red Xalapeña de Cineclubes y la organización Maraña es Cultura, ha dado un importante salto tras resultar beneficiaria de los apoyos de fomento al cine mexicano otorgados por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

Debido a este impulso federal, lo que comenzó como un circuito local de proyecciones al aire libre ahora se transformará en una gira biestatal.

Felipe Ortega y Carolina Juárez, coordinadores del proyecto, compartieron los detalles de esta nueva etapa. Durante sus primeros seis meses de vida, «Nostalgia Cineclub» ofreció funciones piloto en espacios emblemáticos de Xalapa, como la Casa Xallitic y bajo los arcos del puente de este tradicional barrio.

La excelente respuesta del público permitió diseñar una ruta que contempla 25 proyecciones gratuitas distribuidas en municipios de Veracruz y Puebla.

En territorio veracruzano, la gira visitará las localidades de Xalapa, Coatepec, Xico y el puerto de Veracruz, mientras que en Puebla se presentará en Ciudad Serdán, gracias a la colaboración directa de la Dirección de Cultura de dicho Ayuntamiento.

Las sedes seleccionadas están pensadas estratégicamente para acercar el cine directamente a su público objetivo, visitando desde auditorios municipales hasta estancias de cuidado y casas del adulto mayor, como la de Coatepec y las coordinadas por los sistemas DIF de Veracruz y Xico.

La cartelera del cineclub está integrada por joyas cinematográficas de la Época de Oro y producciones contemporáneas que abordan la temática de la vejez.

Gracias a la estrecha colaboración de la Cineteca Nacional, Fundación Televisa y la distribuidora Artegios, los asistentes podrán disfrutar de filmes icónicos como Macario, Distinto amanecer, La perla y La diosa arrodillada, además de las entrañables comedias de Cantinflas en Ahí está el detalle o de Tin Tan en Calabacitas tiernas.

Para los organizadores, la pantalla es solo el inicio, ya que el verdadero corazón de «Nostalgia Cineclub» radica en lo que sucede después de que se apagan los proyectores. Según detalla Carolina Juárez, se busca generar un diálogo genuino con los asistentes para que recuerden, compartan sus vivencias y conversen sobre el significado personal que tiene el cine mexicano en sus vidas, promoviendo la memoria oral y la convivencia comunitaria.

La gira arranca formalmente en la capital veracruzana con su función inaugural el próximo 24 de julio, abriendo una invitación cordial a todas las familias y adultos mayores de la región para disfrutar de este viaje nostálgico de manera totalmente gratuita.