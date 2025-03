Zayn Malik cancela concierto en CDMX por problemas de salud

marzo 28, 2025

Zayn Malik canceló su concierto programado para este viernes 28 de marzo de 2025 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México a horas de la presentación, debido a problemas de salud.

El cantante británico anunció la cancelación a través de Instagram, donde explicó que se había sentido muy enfermo desde la mañana y que su cuerpo no le permitiría realizar el show como el público merecía.

"Me rompe el corazón decir que no podré actuar esta noche en la Ciudad de México. He estado muy mal desde esta mañana y, a pesar de intentarlo todo para salir adelante, mi cuerpo simplemente no me lo permite. Lamento mucho decepcionarlos", escribió.

Esta cancelación se suma a una serie de contratiempos que Malik ha enfrentado durante su gira “Stairway to the Sky Tour”, incluyendo la reprogramación de fechas en Estados Unidos tras el fallecimiento de su excompañero de One Direction, Liam Payne.

Los organizadores del evento han informado que los reembolsos para quienes compraron boletos en línea serán automáticos, mientras que aquellos que adquirieron entradas en puntos de venta física podrán solicitar el reembolso a partir del 3 de abril.

Los fanáticos han expresado su comprensión hacia la situación del artista, aunque algunos han mostrado molestia por la cancelación y otros decidieron tomarlo con humor, recordando las imágenes de lo que el cantante había publicado con muchos dulces.