CNTE convoca megamarcha y paro de 72 horas en Ciudad de México

marzo 17, 2026

La Ciudad de México se prepara para una jornada de intensas movilizaciones este miércoles 18 de marzo de 2026. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha convocado a una megamarcha y a un paro nacional de 72 horas, acciones que buscan presionar a las autoridades federales y estatales ante lo que consideran una falta de respuesta a sus demandas históricas. Se espera que miles de docentes se concentren en las principales arterias de la capital, lo que generará importantes afectaciones viales y logísticas en el corazón de la metrópoli durante los próximos tres días.

El magisterio exige incremento salarial y la abrogación de reformas laborales vigentes

La jornada de protesta tiene como eje central un pliego petitorio que demanda transformaciones profundas en la seguridad social y el sistema educativo. Entre los puntos clave destacan la abrogación total de la Ley ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa, así como la exigencia de un incremento salarial del 100% directo al sueldo base, argumentando que las condiciones actuales no garantizan una vida digna para los docentes en retiro.

“La CNTE volverá a la Ciudad de México. Luchamos por una pensión digna que honre toda una vida enseñando”, señalaron los maestros a través de sus consignas. La organización enfatizó que estas acciones son una respuesta al agotamiento de las vías institucionales: “Frente a la omisión de los gobiernos, federal y estatales, y el abandono de nuestros derechos laborales y de seguridad social por parte del Sindicato Nacional, el llamado es claro: organizarnos y movilizarnos”, puntualizaron en sus canales oficiales.

Ruta de la movilización y vialidades afectadas por el plantón en el Zócalo

La movilización principal está programada para iniciar a las 09:00 horas, partiendo desde el Ángel de la Independencia con destino al Palacio Nacional. Las autoridades de tránsito prevén cortes a la circulación en puntos críticos como el Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, el cruce de Eje Central y la calle 5 de Mayo. Además, los docentes confirmaron que mantendrán un plantón en la Plaza de la Constitución del 18 al 20 de marzo, lo que restringirá el acceso vehicular en todo el primer cuadro del Centro Histórico.

Esta ocupación del espacio público no solo afectará el tránsito de vehículos particulares, sino también el transporte público y las rutas logísticas de la zona. El magisterio ha reiterado que la estabilidad laboral y la justicia social son los motores de este movimiento, por lo que la permanencia en la plaza pública será indefinida durante las 72 horas que dura el paro nacional convocado para esta semana.

Canaco CDMX advierte sobre el impacto económico negativo en los comercios locales

La iniciativa privada ha manifestado su inquietud ante el cierre prolongado de vialidades. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México expresó su preocupación “por las afectaciones que estas movilizaciones podrían generar en la actividad económica de la ciudad, particularmente en zonas clave como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y el Centro Histórico”. Según el organismo, las interrupciones logísticas impactan directamente en los ingresos y la operación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Ante este escenario, el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, instó a que las protestas “se desarrollen con pleno respeto a terceros, privilegiando el diálogo y evitando afectaciones desproporcionadas a la ciudadanía y al sector productivo”. Asimismo, hizo un llamado urgente tanto al Gobierno Federal como al de la CDMX para establecer mecanismos de diálogo efectivos que permitan resolver el conflicto sin vulnerar la movilidad ni la estabilidad económica de la capital del país.