Metro capacita a 500 trabajadores para prevenir suicidios en la CDMX

Como parte de la expansión del programa Salvemos Vidas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro inició un taller de capacitación dirigido a 500 trabajadores del área de Seguridad Institucional con presencia directa en estaciones y contacto constante con los usuarios.

El objetivo de la capacitación es detectar, atender y contener emocionalmente a personas en crisis o con conductas de riesgo, con la finalidad de prevenir intentos de suicidio dentro de la red del Metro.

Durante el taller, el personal aprende a identificar señales de alerta, establecer contacto verbal, aplicar técnicas básicas de contención emocional y canalizar a las personas en situación de vulnerabilidad hacia instancias especializadas. La capacitación se realiza de forma interactiva en grupos de 20 personas y es impartida por psicólogos del programa, con apoyo de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de centros de salud mental y adicciones del IMSS Bienestar.

Desde su implementación en 2016, el programa ha permitido la contención emocional de alrededor de 800 personas, evitando posibles tragedias. Además, más de 5,600 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 2,000 cadetes del Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar han recibido formación en el protocolo.

El programa también incluye brigadas itinerantes que acercan información sobre cuidado de la salud mental a los usuarios del Metro, fortaleciendo la prevención y la conciencia sobre la importancia de la atención emocional en la ciudad.