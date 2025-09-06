Yeri Mua denuncia amenazas de muerte: la violencia digital alcanza a su familia

septiembre 6, 2025

Redacción/Xalaap. La influencer y cantante veracruzana Yeri Mua, vive uno de los momentos más delicados de su carrera tras denunciar ser víctima de amenazas de muerte que incluso han alcanzado a su hermano menor de edad, ciudadano estadounidense.

De la polémica a la amenaza directa

Lo que inició como ataques en redes sociales escaló a mensajes intimidatorios más serios, incluyendo publicaciones con lenguaje violento e imágenes de advertencia. En uno de los mensajes se leía: “Si te presentas en Tijuana, será tu último show”.

La artista señaló directamente al influencer sinaloense conocido como “Lonche de Huevito” y a su comunidad virtual F.E.S. (Fuerza Especial de Simios) como los responsables de alentar este clima hostil.

“No se olviden de mí”

Con lágrimas, Yeri Mua ha declarado públicamente que no teme a la muerte, pero exige que las autoridades atiendan su caso:

“No le temo a la muerte… soy una vieja llena de ovarios y que no se deja. Pero ¿qué van a hacer si aparezco muerta? No se olviden de mí.”

Medidas de seguridad y respaldo oficial

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ofreció protección inmediata para la cantante, mientras que Yeri confirmó que se mantiene oculta por recomendaciones de seguridad. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que hasta ahora no ha recibido una denuncia formal de su parte, lo que mantiene en suspenso el inicio de acciones legales.

Apoyo de la comunidad artística

La situación de Yeri Mua ha provocado muestras de solidaridad en el mundo del espectáculo. La cantante Danna Paola le envió un mensaje público:

“Mucha luz, muchas bendiciones, es una mujer muy exitosa, le deseo lo mejor, que Dios la bendiga.”

La gira continúa bajo incertidumbre

A pesar de las amenazas, Yeri Mua mantiene en pie su presentación del 14 de septiembre en Tijuana, aunque con protocolos de seguridad reforzados. Sus seguidores, por su parte, han viralizado el hashtag #ProtecciónParaYeri, exigiendo garantías para su integridad y la de su familia.