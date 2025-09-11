Periodista de San Rafael denuncia amenazas por parte de funcionario municipal

septiembre 11, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Este jueves, en conferencia de prensa, el periodista y director del portal JDCNoticias, Jesús Daniel Cruz, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado tras haber recibido una amenaza por parte del Jurídico del Ayuntamiento de San Rafael y además Procurador de la Defensa del Menor.

Señaló que los hechos se dieron tras la publicación de una nota informativa por lo que ahora teme por su vida, aunque ello no impedirá que siga trabajando.

Dijo que tiene ya el acompañamiento de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, pero está solicitando que se le brinde seguridad.

«Ayer realicé una publicación con respecto a una farmacia, un centro naturista ubicada en el municipio de San Rafael Veracruz, por parte de la Secretaría de Salud y Cofepris, pusieron unos sellos de suspensión de este comercio, realicé la labor informativa, tomé fotografías del lugar y sobre todo porque muchas personas conocen el lugar, pero no tiene rótulos sobre el medicamento que venden», narró.

Detalló que ese lugar es propiedad del padre del funcionario municipal, quien lo ha amenazado de muerte.

«Ayer puse la denuncia en la Ficalía General del Estado me acompañó la CEAPP porque esa persona me marca por teléfono, me amenaza de muerte, amenaza mi integridad física, personal y me dice que donde me encuentre me va a matar y eso me hizo mucho eco y me ha puesto nervioso, temeroso de mi vida e integridad física», abundó.