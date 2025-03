Exdirector de Seguridad Pública de Teocelo denuncia amenazas y dice tener por si vida

marzo 6, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El exdirector de Seguridad Pública de Teocelo, Taurino Enrique Landa Luna, afirmó que se siente amenazado por autoridades municipales y que renunció contra su voluntad por los presuntos ataques en su contra.

Rechazó que haya reprobado los exámenes de control y confianza de la Secretaría de Seguridad Pública como aseguró el edil Isaac Alberto Anell Reyes y mostró un documento para probar que ha sido avalado pues aparece como «apto».

Recordó que él es originario de Xalapa y que trabajó mucho tiempo en la policía federal de caminos por lo que está capacitado, con cursos y diplomados para ejercer el cargo. Sin embargo, al afectar intereses de un grupo político del municipio presuntamente relacionado con actividades ilícitas, empezaron las presiones.

«Me siento amenazado, hice una denuncia en la Fiscalía, me tenían parado más de 2 horas sin fiscal ni nada, y jamás después de rendir mi declaración, me dieron la medida cautelar de que se me dé protección, no me la han dado y pueden atentar contra mi y mi familia, tengo el temor de este riesgo y hago responsable de lo que me pase a la síndica Daniela y el alcalde Isaac».

Explicó que renunció el pasado 3 de marzo, por considerar que se encuentra en inminente riesgo y ante los ataques ilegales «a su honra y reputación, así como de las múltiples amenazas contra su integridad personal por parte de la síndica», quien asegura ha sido solapada por el presidente municipal.

«El alcalde dijo que me habían corrido porque había reprobado el examen de control y confianza y aquí está la respuesta de que soy apto. De esto hay mucho más trasfondo, ya fui a la Fiscalía no me quisieron tomar toda la declaración, le entregué al alcalde mi renuncia involuntaria por el mal manejo, él dijo que lo que quiero percibir es más dinero, no, solo quiero que se me pague por los tres años que trabajé con presión y amenazas».