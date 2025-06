Noroña denuncia amenazas de muerte

junio 13, 2025

Solicita a Policia Cibernética investigar

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reveló haber recibido amenazas de muerte a través de redes sociales y pidió la intervención de la Policía Cibernética para identificar a los responsables.

Durante su tradicional video charla, el legislador de Morena explicó que las amenazas le fueron enviadas hace varias semanas mediante sus cuentas de YouTube y TikTok, y advertían que el atentado se concretaría el 12 de junio.

“Resulta que hace varias semanas hubo una amenaza de muerte singular, singular. Me la mandaron creo que a YouTube y a TikTok. ‘Tu cabeza tiene precio y fecha’. Ande cabrón, y entonces hoy estaba comentando con Emma (su pareja) y le digo, bueno ¿y ya libre o no he librado?

“Porque pedimos aquí que investigaran, que no la desestimáramos, no fuéramos ligeros, pedimos al área jurídica que viera con la Policía Cibernética y hoy me avisaron, hoy es la fecha. Hoy me avisaron que no habían encontrado el sitio donde salió, pero que no veían elementos de preocupación. ¡Menos mal, o sea que todavía tienen de aquí a las 12 de la noche!”, citó

Y relató que desde entonces solicitó al área jurídica del Senado que no se desestimara la amenaza y se pidiera la intervención de autoridades especializadas.

Sin embargo, indicó que tras una investigación, se le notificó que no fue posible rastrear el origen del mensaje y que, según los reportes, no hay elementos para considerar un riesgo inminente.

El senador detalló que ha recibido amenazas de muerte en otras ocasiones, pero calificó esta última como “singular”.

Finalmente, señaló que como medida de seguridad publica en tiempo real sus rutas de traslado y destinos durante sus recorridos por el país.

“Para que si no llego, pues ya saben en qué tramo andaba”, apuntó.