Xallitic, a días de celebrar su segundo año como Barrio Mágico 

agosto 11, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El Barrio Mágico de Xallitic ya se prepara para su segundo aniversario de que recibió ese nombramiento el próximo 17 de agosto.

El vicepresidente del Patronato, Gustavo Barrios Ramírez, dijo que esta denominación ha traído mejoras para el lugar y también un mayor número de visitantes.

“Algo que sí nos ha ayudado mucho, por ejemplo, es que obviamente siempre hemos tenido atención de las autoridades, pero sí ha habido un poquito más en cuanto a seguridad, la iluminación, se ha mantenido, siempre han estado pendiente pero quizá (…) desde el Barrio Mágico somos un poquito más un foco de atención”, dijo.

Este Barrio Mágico es el primero declarado en la entidad tras competir contra El Dique y La Huaca en el puerto de Veracruz.

El sábado 16 y domingo 17 tendrán distintas actividades por la celebración como conciertos, talleres, obras teatrales y el domingo a las 19:00 horas se desvelará una placa «Barrio Mágico Xallitic» y a las 19:15 horas se presentará la Orquesta Municipal de Xalapa.