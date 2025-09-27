DIF Xalapa colocará módulo de atención mental en Xallitic

septiembre 27, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver.A partir del próximo lunes el DIF municipal instalará un módulo de atención e información en salud mental en el puente de Xallitic como una medida de prevención del suicidio.

El director Alejandro del Ángel Aguilar dijo que la atención se dará a partir de las 10:00 de la mañana para que la ciudadanía tenga un punto de información y de atención de atravesar por algún problema emocional.

“Es una contribución que hace el ayuntamiento en este caso al proceso de salud mental, digamos que es una contribución que tiene su origen en la empatía que la autoridad municipal tiene con los procesos trágicos que han ocurrido, pero en general con el tema de la salud mental”, dijo .

Este espacio será atendido porpersonal de salud mental, psicólogas o psicólogos, y en el proceso de atención van a intervenir personal tanto de DIF municipal, como del Centro de Integración Juvenil de Xalapa y de la dirección de Salud.

“La intención de este módulo es tener a la mano que las personas que lo puedan necesitar en lo personal, pero en general la población, conozcan la naturaleza de aquellas conductas que pueden llevar a una situación de autolesión, que conozcan las conductas de riesgo, los detonantes y sobre todo poner a su disposición la información sobre líneas de ayuda”, añadió.