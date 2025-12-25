Refuerzan vigilancia en puente Xallitic para prevenir suicidios durante temporada decembrina

diciembre 25, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa mantendrá de manera permanente las acciones preventivas contra el suicidio en el puente Xallitic, especialmente durante las festividades decembrinas, informó el alcalde Alberto Islas Reyes.

El edil reconoció que esta época del año suele representar un periodo de mayor vulnerabilidad emocional para algunas personas, derivado de conflictos familiares, rupturas sentimentales u otras situaciones personales, por lo que consideró indispensable mantener la presencia de autoridades en la zona.

“Son fechas complicadas para muchas personas y, lamentablemente, algunos toman decisiones poco favorables. Por eso la autoridad de primer contacto con la ciudadanía va a seguir ahí”, dijo.

Islas Reyes destacó que las medidas implementadas, como la instalación de un módulo de vigilancia, el monitoreo a través de cámaras y el patrullaje constante, han tenido resultados positivos, ya que se ha logrado inhibir al menos 15 intentos de suicidio en ese punto de la ciudad.

Aseguró que no se contempla retirar ninguno de los dispositivos ni reducir el número de elementos asignados a la vigilancia del puente Xallitic.

Señaló que recomendará a la próxima alcaldesa, Daniela Griego, dar continuidad a estas acciones preventivas, al tratarse de una zona identificada históricamente por este tipo de incidentes, y donde la intervención oportuna ha permitido salvar vidas.