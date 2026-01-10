Xalapa refuerza medidas preventivas ante la llegada de frente frío

enero 10, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.–El Ayuntamiento de Xalapa se mantiene en estado de alerta y ha intensificado las acciones preventivas ante el ingreso de un frente frío que impactará la región a partir de este fin de semana, informó la presidenta municipal, Daniela Griego Ceballos.

La alcaldesa explicó que la Dirección de Protección Civil Municipal activó desde ayer una estrategia de avisos preventivos, tanto en redes sociales como mediante recorridos en campo, principalmente en zonas consideradas de mayor riesgo, donde podrían registrarse afectaciones como desprendimiento de láminas, caída de ramas y descenso significativo de la temperatura.

Griego Ceballos exhortó a la población a mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente abrigarse adecuadamente y asegurar objetos que puedan representar un riesgo.

Precisó que el fenómeno meteorológico se prevé ingrese este sábado por la tarde, por lo que las áreas municipales ya se encuentran coordinadas para atender cualquier eventualidad.

Asimismo, señaló que se mantiene comunicación constante con representantes vecinales y centros de gestión comunitaria, con el fin de fortalecer la difusión de las recomendaciones preventivas y responder oportunamente a las necesidades de la ciudadanía.