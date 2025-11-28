Veracruz responde a los retos con prevención, eficiencia, unidad y trabajo: PC

noviembre 28, 2025

• Al comparecer ante el Congreso, la secretaria de Protección Civil reconoce y agradece el interés, apoyo, trabajo, presencia y generosidad de la LXVII Legislatura en la zona norte de la entidad ante la contingencia.

Xalapa, Ver., 28 de noviembre de 2025.- Veracruz responde a los retos con prevención, eficiencia, unidad y trabajo, poniendo en el centro de las políticas públicas a las personas, escuchando con empatía y solidaridad, construyendo justicia social para que nadie se quede atrás ni afuera. Bajo este planteamiento central, se llevó a cabo, ante la LXVII Legislatura, la comparecencia de la Secretaría de Protección Civil de Gobierno del Estado, en la glosa del primer Informe de labores.

A las 17:09 horas, comenzó este ejercicio de rendición de cuentas, bajo la conducción del diputado Antonio Ballesteros Grayeb y las diputadas Victoria Gutiérrez Pérez e Indira de Jesús Rosales San Román, presidente, secretaria y vocal de la Comisión Permanente de Protección Civil.

Ante esta representación popular, la titular de la dependencia, Guadalupe Osorno Maldonado, informó la capacitación que ésta da a los municipios, a los que presenta programas especiales para las temporadas de estiaje y sequía, lluvias y ciclones tropicales, fenómenos antropogénicos, eventos socioorganizativos, periodos vacacionales, desfiles conmemorativos y festejos patrios.

Refirió la elaboración de más de dos mil 700 productos meteorológicos de diversa índole y el desarrollo de la Alerta Gris y su evolución al Sistema de Alertamiento Temprano de Amenazas y la realización de 38 alertamientos para 10 fenómenos meteorológicos complejos.

Mediante actividades de capacitación, prosiguió la funcionaria, se fortaleció las instancias del Sistema Estatal de Protección Civil, incluidas 195 unidades municipales y 160 dependencias, con un alcance de nueve mil 700 personas.

Ante la llegada de la temporada invernal, en coordinación con las Secretarías de Defensa, Desarrollo Social, Gobierno, Seguridad Pública y Salud, DIF estatal, se llevó a cabo la campaña Abrigando Corazones, que tiene como fin la atención a población vulnerable por bajas temperaturas que viven en localidades de zona de alta y muy alta marginación.

Dio a conocer que, durante la temporada de lluvias (de junio a septiembre) esta secretaría atendió cuatro eventos hidrometeorológicos que causaron inundaciones en los municipios de El Higo, Ozuluama, Pánuco, Tampico Alto, Tantima, Tempoal, Chontla, Citlaltépetl, Tres Valles, Oluta, Jesús Carranza y Texistepec.

En dichas emergencias, con las fuerzas de tarea locales, estatales y por medio de los planes DN-III del Ejército y Guardia Nacional, Marina y Plan Tajín, atendió de manera directa a más de cinco mil familias, mediante acciones de primera respuesta, entrega y distribución de casi 15 mil insumos de asistencia humanitaria.

Guadalupe Osorno recordó que, desafortunadamente, tanto la lluvia como los escurrimientos de la precipitación de los estados vecinos provocaron afectaciones en 38 municipios veracruzanos, de los cuales, Álamo, El Higo, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Poza Rica, Tempoal, Ixcatepec y Zontecomatlán requirieron una atención prioritaria. Desde que se tuvo evidencia del posible impacto, afirmó la funcionaria, los tres niveles de gobierno activaron los mecanismos y protocolos de alertamiento y notificación.

Por último, la secretaria de Protección Civil reconoció y agradeció el apoyo de este Congreso “no nada más para sacar adelante acciones legislativas necesarias para facilitar y agilizar la gestión de la emergencia, sino por su solidaridad con las y los afectados por medio de las donaciones, su trabajo comprometido, su presencia e incluso su participación en las labores de limpieza”, así como a servidores y servidoras públicos, Ejército, Marina, Guardia Nacional, policías, personal sanitario, maestras y maestros, voluntarias y voluntarios por hacer posible el rescate del norte de la entidad.

Participación de las diputadas y los diputados

En la primera ronda participaron las diputadas Dorheny García Cayetano (Morena), Tania María Cruz Mejía (PVEM), Indira de Jesús Rosales San Román (PAN), Elizabeth Morales García (PT) y María Elena Córdova Molina (MC) y el diputado Héctor Yunes Landa (VNU) con cuestionamientos relacionados con los alertamientos a la población del norte del estado sobre la contingencia, el tiempo promedio de respuesta y los medios utilizados, el fortalecimiento de la cultura de prevención civil, las obras de mitigación para evitar que deslizamientos sepulten comunidades, estrategias para prevenir incendios y la coordinación con las autoridades municipales que entrarán en funciones el siguiente año.

También, con respecto al perfil académico para asumir la Secretaría, elaboración de los Atlas de Riesgo, existencia de un seguro de desastres naturales, la promoción personal en la entrega de despensas, las áreas identificadas a mejorar para una rápida respuesta en futuras contingencias, los albergues certificados y equipados, la póliza de seguro catastrófico, los recursos del fideicomiso de protección civil y cuánto se ha asignado a cada municipio, seguimiento a las redes de monitoreo, trabajos interinstitucionales previos a la contingencia y la opinión acerca de la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI).

La segunda ronda constó de la participación de las diputadas María Elena Córdova Molina (MC), Elizabeth Morales García (PT), Ana Rosa Valdés Salazar (VNU), Indira de Jesús Rosales San Román (PAN), Estefanía Bastida Cuevas (PVEM) y Liud Herrera Félix (Morena), quienes plantearon sus cuestionamientos en relación con los recursos suficientes para atender los siniestros en la entidad, atención a comunidades aisladas, disposición final de los residuos contaminantes resultado de la contingencia en el norte y sobre las lluvias registradas en los límites de los municipios de Xalapa y Emiliano Zapata y los daños causados.

Asimismo, respecto a los apoyos otorgados a las familias damnificadas y de qué tipo, localidades que aún no son atendidas y las acciones en materia de salud pública, logística de los puentes aéreos, condiciones de alimentación caliente, abrigo y seguridad garantizados en refugios, coordinación con autoridades federales para retomar actividades educativas y para evitar actos vandálicos, suficiencia de insumos repartidos, estrategias para reactivar la cadena productiva, avances de limpieza y remoción de escombros, uso de los Atlas de Riesgo y falta de éstos en municipios.

Los mensajes de conclusión de la comparecencia estuvieron a cargo de los diputados y de las diputadas Laura Nayeli Mejía Larios (Morena), Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM), Indira de Jesús Rosales San Román, Héctor Yunes Landa, Elizabeth Morales García y María Elena Córdova Molina, así como de la secretaria Guadalupe Osorno.

Con este ejercicio de rendición de cuentas, que concluyó a las 19:27 horas, finalizó el ciclo de comparecencias ante la LXVII Legislatura correspondiente al primer año de gobierno.

De acuerdo con el calendario aprobado por este Congreso, la gobernadora Rocío Nahle García se presentará ante el Pleno el miércoles 3 de diciembre a las 12:00 horas en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo.

