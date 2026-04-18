Padre e hijo secuestran a cuatro de sus familiares y los asesinan; ya fueron detenidos

Padre e hijo secuestran a cuatro de sus familiares y los asesinan; ya fueron detenidos

abril 17, 2026

La Fiscalía General de Veracruz obtuvo, a través de la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro y la Extorsión, la vinculación a proceso en contra de un padre y su hijo acusados por el delito de secuestro agravado.

⇒ Los inculpados son Óscar N y Óscar N, padre e hijo, a quienes se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Los dos deberán de permanecer encarcelados en el penal de La Toma, en Amatlán de Los Reyes.

De acuerdo con las autoridades policíacas, padre e hijo fueron detenidos en Río Blanco hace unos días cuando pretendían cobrar el pago de un rescate por la liberación de cuatro de sus familiares, a los cuales privaron de la libertad.

El informe de la Fiscalía General de Veracruz señala que el 3 de abril, Óscar (padre) secuestró a tres integrantes de su familia y, el día 4, privó de su libertad a uno más. En coordinación con su hijo, se pidió una fuerte cantidad de dinero como pago de rescate para la liberación de las cuatro personas.

Otros familiares fueron quienes denunciaron los hechos ante la Fiscalía regional, en donde se inició carpeta de investigación y se dio parte a los detectives ministeriales para que dieran seguimiento al caso y se encargaran de la negociación.

Cuando se supone que cobrarían el efectivo, padre e hijo fueron detenidos en flagrancia por efectivos de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y la Extorsión, quiénes los trasladaron a los separos preventivos en dónde fueron interrogados acerca del paradero de las víctimas.

Luego de varias horas de interrogatorio, las autoridades investigadoras supieron que, en un terreno ubicado en el municipio de Río Blanco, los cuatro secuestrados se encontraban sin vida, por lo cual acudieron con apoyo de personal de Servicios Periciales a inspeccionar y confirmaron los hechos.

⇒ El padre e hijo fueron presentados ante un juez y vinculados a proceso como presuntos responsables del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de las cuatro víctimas de identidades reservadas.