Veracruz logra elevar su calificación crediticia según informe de Moody´s Ratings

septiembre 11, 2025

Redacción/Xalapa. La evaluadora Moody’s Ratings, conocida por ser una reconocida agencia de calificación crediticia que asigna calificaciones a la solvencia de empresas, gobiernos y productos financieros, dio a concer en su último informe que el estado de Veracruz ha mejorado su calificación crediticia.

Según señalan, Veracruz pasó de una perspectiva de riesgo crediticio a una de caracter estable, la cual la agencia la calificó con un AAA.mx. Lo cual representa un logro económico para el estado debido a que se presenta como en territorio seguro para los inversores.

¿Qué factores favorecieron esta mejora?

En primer lugar, según señala la agencia, la administración de Rocío Nahle permitió una reducción de la deuda pública al impulsar la disciplina en el gasto y la eliminación de créditos a corto plazo. Por otra parte, hay una mejora en la recaudación fiscal, lo que permite la mejora de las inversiones estatales. Finalmente, también se destaca un mejor manejo de los recursos públicos así como una adecuada planeación financiera.

¿Qué beneficios podría obtener Veracruz de esto?

En primer lugar, y más evidente, Veracruz muestra un aspecto financiero de confianza a los inversionistas. Esto nos lleva al segundo punto: el estado podría conseguir mejores créditos con condiciones económicas más favorecedoras. Pero también los inversores se verán beneficiados, pues habrá un fortalecimiento de la confianza al consolidarce la disciplina financiera del estado.