Veracruz despliega Operativo Guadalupe–Reyes con más de mil 300 elementos

diciembre 16, 2025

El Gobierno de Veracruz implementa el Operativo Guadalupe–Reyes, vigente del 9 de diciembre al 7 de enero, con un despliegue de elementos de las secretarías de Protección Civil y Seguridad Pública para salvaguardar a la población, mantener el orden público y prevenir riesgos durante las celebraciones decembrinas en todo el estado.

En conferencia, la secretaria de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno, indicó que para la atención de emergencias y la asistencia ciudadana, Protección Civil mantiene un estado de fuerza de 422 elementos operativos, apoyados por 55 unidades pick up, 23 cisternas, 15 unidades de ataque rápido, 17 ambulancias y 7 lanchas, distribuidos estratégicamente en las regiones de mayor afluencia y riesgo.

Mientras que la Secretaría de Seguridad Pública desplegó 950 elementos de la Policía Estatal, con apoyo de 35 patrullas, 60 motocicletas, binomios caninos y equinos, así como dos helicópteros, para reforzar la vigilancia aérea y terrestre durante eventos masivos, zonas comerciales y áreas de concentración social.

Como resultado de las acciones preventivas, las Fiestas Guadalupanas, realizadas del 9 al 12 de diciembre, concluyeron con saldo blanco, tras el monitoreo de peregrinaciones, supervisión de estructuras temporales, revisión de rutas de evacuación y difusión de recomendaciones a la población y a organizadores.

El operativo Guadalupe–Reyes contempla acciones específicas para eventos de alta concentración y turismo estacional, como el Desfile Navideño en Xalapa, la afluencia de visitantes al Cofre de Perote y la Despedida del Año Viejo en Veracruz, para este último se destinarán 58 unidades, 109 elementos operativos, ocho binomios caninos y 14 equinos.

El refuerzo policial incluye, además, acciones de comercio seguro y presencia preventiva en plazas comerciales y zonas centro de municipios estratégicos, entre ellos Tuxpan, Poza Rica, Xalapa, Veracruz–Boca del Río, Córdoba y Coatzacoalcos, con estados de fuerza ajustados a las necesidades de cada región.

Como parte del enfoque preventivo, Protección Civil refuerza la difusión de recomendaciones para evitar el uso de pirotecnia, especialmente por los riesgos que representa para niñas, niños y adolescentes, así como para prevenir incendios y lesiones durante la temporada.