Veracruz aún registra menos lluvias de lo normal

octubre 18, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver.A pesar de las lluvias intensas que se han presentado en las últimas semanas y que han provocado afectaciones en la zona norte del estado, Veracruz todavía tiene un déficit de lluvia del 20 por ciento en lo que va del año.

La jefa de Hidrometeorología de la Conagua, Jessica Luna Lagunes, explicó que hasta ahora se han acumulado mil 492 milímetros de lluvia, una cantidad menor a lo que normalmente se registra para estas fechas.Detalló que el promedio histórico anual es de mil 850.6 milímetros, por lo que el estado apenas ha alcanzado cerca del 80 por ciento de esa cifra.

Con estas condiciones, el 2025 se ubica como el octavo año más seco desde que se tiene registro, por debajo de años como 2019, 2023, 2022 y 2024.

Luna Lagunes indicó que aunque octubre podría cerrar como un mes ligeramente lluvioso, el acumulado anual se mantiene por debajo del promedio esperado.