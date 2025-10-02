Vecinos de Casas Geo exigen agua a CMAS Coatepec; casi 2 mil personas afectadas

octubre 2, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Vecinos del fraccionamiento Hacienda Los Cafetales de Coatepec, mejor conocido como Casas Geo, denunciaron que han pasado hasta 15 días sin agua potable, lo que afecta gravemente a más de mil 800 habitantes.

Las personas acudieron la mañana de este jueves 2 de octubre a las oficinas de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), ubicadas sobre la calle Ignacio Zaragoza, a tres cuadras del Palacio Municipal del Pueblo Mágico, para externar la problemática.

De acuerdo con una de las residentes, Socorro Solorio, hace más de un mes también detectaron tomas clandestinas de agua en las inmediaciones de su fraccionamiento, lo que consideran que podría estar afectando el suministro en la zona habitacional.

Los residentes afirmaron que estas tomas, que presuntamente fueron autorizadas por «alguien» de CMAS, no cuentan con el aval de la dirección de la dependencia.

“Apenas nos enteramos que ellos [quienes toman el agua] dijeron que CMAS les había autorizado, y el ingeniero nos comentó que sinceramente ellos no autorizaron esas tomas”, añadió.

Las personas alzaron la voz ante los medios de comunicación para exigir la regularización inmediata del servicio de agua, que ha sido intermitente y escaso en la zona.

Los vecinos señalaron que esto ocurre a pesar de pagar predial e Infonavit. Les argumentan la falta de municipalización del fraccionamiento, derivado de un conflicto de obra con la constructora Casas Geo.

«A veces sí nos la ponen, a veces no nos la ponen, por el motivo de que, pues, ya muchos conocen que nosotros no somos municipalizados», expresó.

Los habitantes, que incluyen familias de la tercera edad y niños, se sienten defraudados, pues adquirieron sus propiedades y cumplen con sus obligaciones fiscales (predial), pero el Ayuntamiento y CMAS les han negado la municipalización.