Usaron materiales incompatibles en pasada restauración del mural de Xallitic: restauradora

agosto 14, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Verónica Fernández de Castro es la artista encargada de la restauración del mural de Xallitic en la ciudad de Xalapa. Su trabajo consiste en devolver la obra a su estado original, eliminando los daños y aplicando nueva pintura.

“Ya impermeabilizaron la parte de arriba para evitar esas filtraciones de humedad. Entonces, con eso ya se pudo empezar a hacer los trabajos de restauración, que consisten, básicamente, en eliminar los resanes que están dañados y que se hicieron en una restauración anterior, no sé quién la hizo, pero resanaron con un material que es ajeno y no es compatible con el original”.

La entrevistada indicó que en la restauración anterior utilizaron materiales no compatibles y eso aceleró el deterioro de la obra.

“Entonces se han tenido que quitar todos esos resanes y volver a resanar y después de consolidar la pintura que se estaba desprendiendo, en procesos de consolidación que consiste en devolver a la pintura su su sus condiciones físicas y químicas, originales y devolverla al muro porque estaba muy desprendida”.

Indicó que se trabajará en la reintegración de color, que consiste en poner color en donde hay resanes.

“Nosotros restauramos esto hace aproximadamente quince años, pero hace como, no estoy muy segura cuándo, pero yo creo que como unos cinco años, cinco o seis años, vinieron a darle otra intervención”.

El mural hablade los barrios antiguos de Xalapa, de cómo se conformaba Xalapa en un un principio.

“Que es Xallitic, la parte de abajo de Xalapa, este, lo que se llama Techoacapan, Techaacapan y lo que es el centro de Xalapa y básicamente son esa esquina de allá son los barrios de Xalapa y luego El Paso, que viene de Veracruz, pasando por Naolinco, pasando por la zona de arriba, el mal país que está acá abajo. Entonces, este, básicamente es como un recorrido por los barrios”.

El mural tiene casi 15 metros de largo por cuatro y medio de altura. La pintura del mural data desde los años 60 aproximadamente.