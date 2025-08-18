SICT interviene carretera Orizaba-Zongolica

agosto 18, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Veracruz lleva a cabo trabajos de reencarpetado en el tramo Orizaba-Zongolica, perteneciente a la carretera Tehuacán-Córdoba.

Como parte de las acciones de Como parte de las acciones de conservación y mejora de la red carretera federal libre de peaje, se atienden 35.12 kilómetros de la importante vía de comunicación, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito, garantizar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil de la infraestructura carretera.

Los trabajos comprenden acciones de conservación periódica mediante la aplicación de capa de rodadura con microaglomerado asfáltico, del km 2+400 al km 37+520.

Así como trabajos de fresado y colocación de carpeta asfáltica con granulometría densa, además de bacheo profundo y superficial, y reposición de marcas.