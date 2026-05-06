¿Cómo funciona la alerta sísmica y su impacto en la seguridad de ciudades mexicanas?

mayo 5, 2026

La seguridad ante los fenómenos naturales en México ha evolucionado drásticamente gracias a la tecnología de prevención sonora. La Alerta Sísmica se ha convertido en una herramienta vital que, más allá de ser un simple aviso, representa décadas de avance científico y una pieza clave para la supervivencia urbana. Entender cómo se activa este sistema y el impacto que tiene en la psicología de la población es fundamental para fortalecer la cultura de protección civil, con base en la información divulgada por Ciencia UNAM.

El proceso técnico detrás de la activación de la señal sísmica nacional

La activación de este sistema de aviso temprano es un proceso de alta precisión que ocurre en cuestión de instantes. Durante los primeros segundos de un movimiento telúrico, es necesario que al menos dos estaciones de monitoreo detecten que se han rebasado los niveles de energía establecidos para enviar la señal. Este mecanismo asegura que la alerta sea confiable y evita falsas alarmas, permitiendo que la población gane tiempo valioso antes de que las ondas sísmicas más fuertes lleguen a las zonas urbanas.

La decisión de emitir la alerta “depende de la magnitud estimada del sismo y la distancia de la ciudad a alertar”. Por ejemplo, el sistema se activa ante sismos con una magnitud mayor a 5 si ocurren a no más de 200 km, o con una magnitud superior a 6 si el epicentro se localiza a más de 350 km, según los parámetros del CIRES. Esta segmentación técnica garantiza que la alerta cumpla su función informativa de manera estratégica, priorizando las áreas donde el riesgo de daños estructurales es verdaderamente significativo.

El impacto psicológico del sonido y la gestión de las emociones de riesgo

El aviso sonoro tiene una duración de un minuto en la Ciudad de México, tiempo diseñado para que las personas ejecuten sus protocolos de evacuación o repliegue. Sin embargo, este sonido no es solo una instrucción técnica; “puede ser un estímulo que condiciona un recuerdo negativo que genera miedo y ansiedad”. Esta respuesta emocional es natural, ya que el cerebro asocia la señal con experiencias pasadas de peligro, lo que subraya la importancia de aprender a manejar las emociones durante las situaciones de crisis.

A pesar del estrés que puede provocar, los expertos de Ciencia UNAM enfatizan que “recordar el peligro es importante para la sobrevivencia del ser humano”. El miedo, cuando es gestionado correctamente, nos mantiene alerta y nos impulsa a actuar con rapidez. Por ello, el fortalecimiento de la salud mental y la capacitación constante son herramientas tan necesarias como el propio sistema tecnológico, permitiendo que la sociedad reaccione de forma ordenada y disminuya los riesgos de accidentes secundarios por pánico.

Evolución histórica del sistema de alerta y su liderazgo a nivel mundial

México tiene una trayectoria destacada en esta materia, iniciando formalmente en 1986 con la inauguración del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES). Este organismo es el responsable directo de la alerta sísmica en el país, sentando las bases para que en 1991 la nación se convirtiera en el primer país en operar un sistema público de alerta sísmica en todo el mundo. Este logro posicionó a México como un referente internacional en la gestión integral de riesgos y protección a la ciudadanía.

Otros países han seguido este modelo de éxito; por ejemplo, fue hasta el año 2007 cuando Japón puso en funcionamiento su propio sistema nacional de aviso temprano, considerado el más extenso. Conocer estos hitos históricos ayuda a valorar la infraestructura con la que contamos actualmente. Para profundizar en estos temas y conocer más sobre la ciencia detrás de la prevención, se recomienda seguir los canales oficiales de Ciencia UNAM en sus distintas redes sociales y en su sitio web: www.ciencia.unam.mx.