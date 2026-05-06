mayo 5, 2026

Reconocido recientemente como Bien Cultural Protegido por la Unesco, el Museo Nacional de Antropología se renueva para recibir a las y los visitantes que se sumarán a la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026. Para ello, se contará con una inversión de 40 millones de pesos.

⇒ Mediante el Programa de Acciones de Renovación, Rehabilitación y Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y Museos, implementado por el Gobierno de México, este recinto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cuenta con una inversión de más de 40 millones de pesos.

La primera fase de dichas labores, que iniciaron en septiembre y concluyeron en diciembre de 2025, incluyó la impermeabilización de las Salas Etnográficas, así como del Paraguas monumental. En el área del bajopuente del acceso principal al museo se rehabilitaron postes de alumbrado, renovación de pintura de las vigas perimetrales, reparación de filtraciones de agua y limpieza general.

Ante la afluencia que, en 2025 rebasó los cinco millones de personas, se determinó que también era necesario renovar los seis núcleos de sanitarios de la planta baja, por lo que se reemplazó el plafón, las llaves economizadoras de agua, lámparas, mamparas de acero porcelanizado, fluxómetros, mobiliario y otros accesorios complementarios. Asimismo, se pulieron todos los acabados pétreos.

La segunda fase comenzó en marzo de 2026 y continúa en proceso. Entre las obras que se realizan destaca la limpieza y mantenimiento de las plataformas de mármol blanco de Carrara, además de los frisos que cubren las fachadas del patio este del inmueble (Sala A1 y Culturas del Norte) y el de bronce del acceso a la Sala Mexica.

⇒ Además, en la plataforma del espejo de agua, la Media Luna y el faldón de media luna, denominado “La Peregrinación”, se realiza el cambio de piezas de mármol.

También se repararán las juntas de las losetas de mármol del vestíbulo principal y se sustituirán aquellas que presenten fracturas o grietas. Se colocarán nuevas puertas de cristal, que conducen al jardín de la Sala Oaxaca, y se incluirá un sistema de puerta plegable en la salida entre la Sala Tolteca y el Juego de Pelota.

Se impermeabilizará la techumbre del área que aloja la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, a la par que se rehabilitará la red eléctrica y la iluminación del lugar. En las cubiertas correspondientes a auditorios y Salas Etnográficas se dará mantenimiento a los colectores de agua pluvial, a fin de garantizar la total hermeticidad de la zona durante los próximos años.

Aunado a ello, se sustituirán luminarias en el patio principal del Museo Nacional de Antropología, en las áreas verdes perimetrales y en la barda escultórica denominada Tzompantli. Además, se dará mantenimiento a los acabados, boquillas y equipo de bombeo de la Fuente de Cuatro Chorros.

El Museo Nacional de Antropología, además de promover la investigación y resguardar más de 250 mil objetos arqueológicos y etnográficos, es un monumento en sí mismo, por lo que debe ser cuidado y preservado, de ahí que estas acciones contribuirán a su conservación y buen funcionamiento.

Las mejoras no son solo estéticas, aseveró la subdirectora de Promoción Cultural del recinto, Mariana Toledo Mendieta, ya que atienden aspectos de seguridad que benefician directamente a las y los visitantes. Se espera que las labores concluyan al finalizar mayo.

⇒ De acuerdo con el jefe del Departamento de Servicios Generales, Javier León Luna, la última rehabilitación de tal magnitud fue en el periodo 2018-2020; sin embargo, el Museo Nacional de Antropología recibe mantenimiento general constante.