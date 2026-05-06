SRE anuncia acuerdo aéreo bilateral con Estados Unidos

mayo 5, 2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informaron que, como resultado del diálogo sostenido con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), se acordaron una serie de medidas orientadas a la implementación del acuerdo de transporte aéreo bilateral.

En un comunicado conjunto, la Cancillería resaltó que México refrenda su compromiso de tener un mercado aéreo bilateral competitivo, en el que las condiciones de operación favorezcan el libre flujo de personas y mercancías, dentro de un marco regulatorio claro, consistente y basado en mejores prácticas internacionales.

Entre los acuerdos alcanzados, la dependencia detalló que México avanzó en su estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México. En el documento firmado se reconoce el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte integral de la oferta de la Zona Metropolitana.

⇒ Asimismo, se avanzó en la inclusión del AIFA en el Acuerdo de Transporte Aéreo, por lo que habrá un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y los Estados Unidos.

En materia de carga, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y del AIFA, ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la competitividad logística de ambos países.

Finalmente, la SRE dio a conocer que se conformará un grupo de trabajo bilateral conformado por funcionarios de la SICT y el Departamento de Transporte de EU, que vigilará y dará seguimiento técnico a la implementación de estos compromisos.

Este equipo evaluará las medidas regulatorias vigentes en Estados Unidos y podrá integrar aportaciones de la industria con el propósito de considerar las perspectivas de los actores involucrados, incluyendo a las aerolíneas mexicanas y estadounidenses que han manifestado su interés por continuar consolidando sus operaciones de carga en el AIFA.

“Con estas acciones, México reafirma su compromiso con el fortalecimiento de su conectividad internacional y con el desarrollo de infraestructura estratégica que impulse la prosperidad compartida en el país”, concluyó la Cancillería mexicana.