UPAV pasará a manos del Estado, se terminará con esquema de asociaciones 

diciembre 4, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Se emitirá un decreto para que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz pase totalmente a manos del Estado, a fin de dar certeza a sus estudiantes y egresados de las carreras que ofrece la institución educativa, anunció la gobernadora Rocío Nahle García.

En la sesión de preguntas y respuestas de la comparecencia por la Glosa de su Primer Informe de Gobierno la mandataria de Veracruz dijo que de esta forma se acabará el esquema que rige la institución y que ha causado inconformidad tanto del alumnado como de los docentes.

Nahle García recordó que desde su creación, en el sexenio del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, tuvo buenas intenciones, sin embargo la estructura no estaba clara.

“Pagan los jóvenes una cuota y una asociación le paga a los maestros que son voluntarios, pero se les paga. Pero el estado pone al rector y presta la infraestructura de Educación. Efectivamente llegamos y al arrancar empiezan los trabajadores y estudiantes a manifestarse en contra de la UPAV, como soy una gobernante que escucho, que veo y estoy a favor de la crítica, me metí a ver el tema”.

En ese sentido, explicó que asociaciones manejan los recursos que recuperan por las cuotas que pagan los estudiantes y con ello le pagan a los maestros, lo que se acabó, afirmó, porque esa universidad pasará a manos del Estado.

“Se acabó, porque hay que darles a los jóvenes certeza”, afirmó Nahle García.