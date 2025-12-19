Trasladan Serie del Caribe 2026 de Venezuela a México

diciembre 19, 2025

La Serie del Caribe 2026 se trasladará a México luego de que Puerto Rico, República Dominicana y el propio país anfitrión decidieran no asistir a la sede original de Caracas, Venezuela, debido a la tensión geopolítica en la región. El certamen se disputará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de Zapopan, Guadalajara.

Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, confirmó el cambio en conferencia de prensa. “Tenemos la calidad y la infraestructura para organizar el evento. Se determinó que la sede de la Serie del Caribe quedara en Guadalajara y estamos contentos de poder transmitir esta noticia”, declaró Escobar.

Aseguró que cuentan con la capacidad organizativa necesaria pese al poco tiempo.

Este será el segundo año consecutivo que México albergue el torneo, después de que Mexicali fuera sede en 2025, y la decimoséptima ocasión en la historia que el país recibe el evento, una cifra récord dentro de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

La modificación en la sede ocurre en un contexto de crecientes tensiones políticas entre Estados Unidos y Venezuela. El cambio se oficializó el pasado lunes, después de que los tres países citados informaran que no viajarían a Caracas por “situaciones externas ajenas a su control” y por “motivos extra deportivos”.

En esta edición participarán cinco equipos: los campeones de las ligas invernales de República Dominicana y Puerto Rico, Panamá como país invitado, y dos representantes de México, que serán los finalistas de la Liga Mexicana del Pacífico.

Hasta el momento, queda excluido el campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, aunque se especula sobre una posible inclusión posterior.