Liberan a periodista mexicano tras 17 horas retenido por gobierno de Venezuela

enero 8, 2026

El periodista mexicano Julián Mazoy, corresponsal de SDP y Radio Fórmula Sonora, fue liberado tras permanecer retenido e incomunicado durante 17 horas por autoridades venezolanas al intentar ingresar a al país por la frontera con Colombia.

Tras su liberación, Julián Mazoy publicó un video en el que afirmó: “Retenidos ilegalmente por el delito de ser periodistas en territorio venezolano”. Agradeció la presión ejercida a través de las redes sociales para que el gobierno venezolano decidiera liberarlos.

El comunicador confirmó que sus pertenencias, incluido su teléfono celular, le fueron devueltas y que se encuentra a salvo en territorio colombiano.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela había alertado previamente sobre la situación de Mazoy y del periodista colombiano Jeff Martínez, de Testigo Directo, quienes se encontraban incomunicados y sin paradero conocido desde que intentaron cruzar la frontera por Tienditas.

La organización gremial señaló que entre el 5 y el 7 de enero se han documentado seis detenciones y cuatro deportaciones de periodistas en esa zona fronteriza.

El SNTP hizo un llamado público a las autoridades venezolanas para que brinden información sobre los periodistas y respeten las garantías para el ejercicio del trabajo periodístico.