Se manifiestan en Plaza Lerdo por situación en Venezuela

enero 3, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.– Un grupo de personas se manifestó la mañana de este sábado en Plaza Lerdo, en el centro de Xalapa, para expresar su postura sobre los hechos ocurridos durante la madrugada en Venezuela.

Las y los manifestantes se concentraron frente al Palacio de Gobierno, donde portaron cartulinas con mensajes como “Alto al fuego”, “Venezuela libre” y “No al imperio, fuera EE.UU. de Venezuela”.

En entrevista, Alma Alvarado, integrante de la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina y de la asociación cívica Mexicanos Unidos, informó que organizaciones agrupadas en la Coordinadora Mexicana en Solidaridad con Venezuela realizarían movilizaciones durante este sábado en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, en la Ciudad de México.

Indicó que distintos colectivos han mostrado su respaldo a esta causa mediante protestas y presencia en espacios públicos.

Durante su participación, cuestionó a la opositora venezolana María Corina Machado y rechazó cualquier llamado a una intervención militar extranjera en Venezuela.

Asimismo, invitó a difundir en redes sociales el hashtag #TrumpNosSecuestró, al tiempo que expresó críticas hacia el imperialismo y las acciones del expresidente estadounidense Donald Trump.